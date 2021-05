No cabe duda que los fans de Marvel están ansiosos por el inicio de la fase 4 de los Vengadores. Actualmente, ya hay dos series en Disney Plus: “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”. Por otro lado, la productora trabaja en el rodaje y postproducciones de diferentes películas.

“Black Widow” será la primera película de la fase 4. Aquí se explicará detalles del pasado de Natasha Romanova. Recordemos que ella fue una agente de la KGB antes de unirse al equipo de los Vengadores.

La cinta se centrará en la reunión de un viejo equipo de superhéroes de Rusia. Entre ellos se encuentran las agentes del proyecto Widow y por supuesto del poderoso Red Guardian.

“Está cubierto de tatuajes. Tiene esta barba y estos dientes de oro. Está loco”, detalló el actor David Harbour en una entrevista con la revista Total Film. Además detalla que su personaje se encuentra en una mala situación y “necesita una redención”.

¿Será un adelanto de que morirá en esta película? Por lo pronto, habrá que esperar hasta el 9 de julio para conocer más detalles acerca de este misterioso personaje. A su vez, Marvel introducirá a un conocido villano de los cómics llamado Taskmaster.

Emma Stone responde sobre si tendrá un papel en “Spider-Man: No Way Home”

La trama de “Spider-Man: No Way Home” sigue siendo todo un misterio. Los rumores y teorías apuntaban a que la siguiente cinta del Hombre Araña se centraría en los multiversos y traería de regreso a varios personajes de pasadas películas.

Alfred Molina y Jamie Foxx, por lo pronto, han confirmado que volverán a interpretar a sus personajes (Doctor Octavio y Electro). No obstante, hay otros actores como Andrew Garfield que simplemente desmintieron que lo hayan llamado para el rodaje.

Comentó que le encantaría ser parte del proyecto y que la idea de los multiversos con diferentes Peter Parker le gusta pero que Marvel no los in incluido en el guion. Emma Stone también explicó que no será parte de la cinta.

En una reciente entrevista con el medio MTV News, la actriz explicó que sí ha escuchado de los rumores pero que lamentablemente no trabaja para Marvel ni Sony.

“Escuché esos rumores. No sé si se supone que debo decir algo, pero no estoy [involucrada]. No sé lo que se supone que debes responder como alumna.”, explicó.

Qué otro personaje te gustaría ver en esta nueva cinta del UCM. Recientes rumores explican que Willem Dafoe podría volver a su papel de Duende Verde, básicamente como líder de los Seis Siniestros.

