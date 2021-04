En abril de 2020, Marvel Studios iba a llevar a los cines la cinta Black Widow como la primera producción de la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Lamentablemente, se decidió mover la fecha de estreno hasta mayo de este año y luego a julio de 2021.

Ante la espera, la productora decidió estrenar las primeras series de la fase 4. Actualmente, ya está disponible la primera temporada de WandaVision en Disney Plus y los primeros episodios de The Falcon and the Winter Soldier ya han comenzado a compartirse.

A través de las redes sociales, Marvel Studios anunció que la nueva fecha de estreno de Black Widow será el 9 de julio en los cines que estarán abiertos, mientras que se realizará un estreno en simultáneo en Premier Access de Disney Plus.

Pues, ahora, a través de YouTube, han compartido un tráiler que ya expone las primeras imágenes del villano Taskmaster.

“No conoces todo sobre mi. He vivido muchas vidas. Antes de ser una Vengadora... Antes de tener esta familia... Cometí errores... Elegí entre lo que el mundo quiere que sea y quiero ser”, describe el personaje protagonista en el avanza.

En las imágenes se ve a una versión mucho más joven de Natasha Romanoff y los conflictos que tiene con su anterior equipo de agentes. A su vez, se puede ver que Taskmaster también es un agente secreto que tiene la misión de eliminar a Black Widow.

Marvel detalla la duración de Black Widow, la primera película de la fase 4

Black Widow es la película en solitario que abordará la historia de Natasha Romanoff, quien murió en Avengers: Endgame. Los seguidores de Marvel vienen esperando casi un año por el estreno de esta obra cinematográfica dirigida por Cate Shortland. Con algo de suerte, y si el COVID-19 lo permite, tendremos la cinta en los cines para el 7 mayo de 2021.

Ahora, un artículo recién publicado en la página oficial de Disney Reino Unido revela que Black Widow tendrá un tiempo de reproducción oficial de dos horas y 13 minutos. El lapso es similar a otras películas del UCM como Thor: Ragnarok (2:10) y Capitán América: Soldado de Invierno (2:16).

Cabe precisar que Marvel y Disney siguen evaluando si Black Widow llegará a la pantalla grande en mayo. La pandemia ha hecho que el aforo reducido y la reapertura pausada de los cines sean un riesgo para la taquilla de cualquier estreno.

