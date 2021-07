El plan inicial de Marvel Studios era estrenar Black Widow en abril de 2020; no obstante, la pandemia del coronavirus afectó a todo el calendario de estrenos ya que cerraron los cines y se afectó el trabajo de algunos responsables de la postproducción.

Se supone que esta era la primera película de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, pero se tuvo que mover hasta julio de 2021. Ante esta situación, la productora comenzó a publicar las series antes de lo esperado.

“WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” ya se comparten vía Disney Plus. Estas tres producciones muestran detalles posteriores a “Avengers: Endgame”, pero “Black Widow” hará todo lo contrario.

En esta cinta veremos cómo Natasha Romanova se convirtió en Viuda Negra. Se explorará desde su niñez hasta su entrenamiento con la KGB. Además, conoceremos más acerca de sus compañeros.

¿Cuándo se estrena Black Widow en Latinoamérica?

Argentina: 9 de julio.

Chile: 9 de julio

Bolivia: 9 de julio

Perú: 9 de julio

México: 9 de julio

Sinopsis de black Widow

“Harta de huir de su pasado, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), también conocida como Viuda Negra, se adentra en el núcleo familiar de los Romanoff, compuesto por Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) y Alexei Shostakov (David Harbour).Con la familia otra vez reunida, tendrá que hacer frente a una conspiración vinculada a asuntos de su pasado. Estos enemigos, entre ellos Taskmaster, a los que deberá enfrentarse Natasha no cesarán hasta derribarla, obligándola a afrontar de nuevo su historia como espía en la KGB, mucho antes de SHIELD y de convertirse en una Vengadora”, detalla Sensacine.

“Black Widow”: Natasha Romanova de joven aparece en el nuevo tráiler oficial

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel compartirá el 9 de julio su primera película: “Black Widow”. Recordemos que esta producción programó su estreno para abril de 2020 pero se tuvo que mover hasta julio de 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

Tras la muerte de Natasha Romanova, la productora decidió cerrar la historia de la Viuda Negra con una cinta en solitario en donde se centraba en el pasado del personaje. Veremos su transformación en agente de la KGB y su posible traición a la misma organización.

Hay varios personajes importantes que veremos en la cinta como Melina Vostokoff, una de las agentes que termina transformándose en Iron Maden. Posiblemente, la veamos en las demás producciones del UCM.

También conoceremos más acerca de Red Guardian, una versión de Capitán América pero de Rusia. El nuevo personaje está un tanto fuera de forma pero el traje todavía le queda y mantiene la impresionante fuerza.

Finalmente, “Black Widow” nos contará acerca de la relación entre Melina Vostokoff y Natasha Romanova. Ambas comparten una escena en el último tráiler en donde se les ve de niñas. La segunda sostiene un arma mientras que Melina se esconde del miedo.

