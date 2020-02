Black Widow murió en Avengers: Endgame. Los fans de Marvel aún no lo procesan y, por lo pronto, no hay más que esperar al estreno de Black Widow para conocer un poco más de su historia en el UCM.

Todo bien hasta allí, pero ocurre que la película de Black Widow no estuvo en mente para los ejecutivos de Marvel. Lo que habría ocurrido, según un portal de entretenimiento, es que la llegada de la agente Natasha Romanoff a la pantalla grande se debe a la presión de los fans.

We Got This Covered reveló que las reacciones por la muerte de Black Widow en Avengers: Endgame hizo posible que este personaje -interpretado por Scarlett Johansson- tenga una película en solitario.

El mismo medio precisó que la decisión fue rápida y las grabaciones se hicieron antes de que el guión estuviera listo. Black Widow, por lo tanto, sería una producción que llegará al cine de imprevisto y con toda la acción que la exespía soviética promete.

Black Widow llegará a los cines el 1 de mayo de 2020. El elenco está conformado por Scarlett Johansson como Viuda Negra, David Harbour como Alexei, Florence Pugh como Yelena, Rachel Weisz como Melina y O.T. Fagbenle como Mason. La cinta es dirigida por Cate Shortland.