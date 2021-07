Black Widow ocupa este lugar en el ranking del UCM según Rotten Tomatoes

Luego de varias reprogramaciones por culpa de la crisis sanitaria, la película Black Widow llegó a los cines y a la plataforma Disney Plus. Las cifras sí que jugaron a su favor, ¿pero qué tal fue su rendimiento a comparación de las demás películas del Universo Cinematográfico de Marvel según los críticos de Rotten Tomatoes?

Black Widow tiene una calificación de “Fresh” en Rotten Tomatoes, siendo la 24va película consecutiva del UCM en tener este sello de garantía. Está claro que la MCU sabe cómo llegar a lo grande con los críticos, incluso con las películas clasificadas como “la peor” por la comunidad.

El “Tomatómetro” de Rotten Tomatoes es el resultado de cada revisión crítica enviada a la plataforma, convirtiendo cada revisión positiva (sin importar cuán positiva sea) en 100 (“Fresca”) y cada crítica negativa (no importa cuán negativo sea) en un 0 (“Rotten”). A esto se suma un promedio real de cada reseña enviada, así como un desglose entre las puntuaciones de todos los críticos y los “Top Critics”.

MARVEL | Tráiler de Black Widow

La puntuación de Black Widow es del 80%, lo que la convierte en la película “Fresca certificada”, que es una gran puntuación de revisión pero por debajo del promedio (84%) del UCM.

El 80% de Black Widow solo es lo suficientemente bueno como para ubicarse en el puesto 16 de 24 películas. Técnicamente, la puntuación es la misma que Captain America: The First Avenger.

Si revisamos la calificación de los “Top Critics”, Black Widow cae al 79% y también ocupa el puesto 16 del UCM. Captain America: The First Avenger, Avengers: Age of Ultron y Black Widow comparten un 74% si redondeamos los decimales. En realidad, Viuda Negra está por debajo con 73.68%, un margen muy corto respecto al 73.81% de Age of Ultron y el 73.91% de Capitán América: el Primer Vengador.

Si bien Black Widow ha puntuado por debajo del promedio del UCM en todas las demás categorías hasta ahora, su promedio de “Top Critic” está por encima del promedio de 6.92 para el resto de películas de Marvel.

El puntaje promedio de revisión de la audiencia de Black Widow es aún más extremo, situándolo en 4.5 (de 5), el segundo puntaje más alto en el MCU (y muy por encima del promedio de 4.04), empatado con Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.