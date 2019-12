¿Veremos algo de los X-Men en la película de Black Widow? Un rumor apunta a que el primer mutante de Marvel en aparecer en el UCM será el Ursa Major, un personaje que fue presentados en los cómics como miembro de los Super Soldados Soviéticos.

Las sospechas parten de una publicación del culturista más alto del mundo, Olivier Richters, en las redes sociales. El ‘Gigante Holandés’ reveló que pasó tres semanas en Reino Unido para un papel desconocido en Black Widow, la próxima cinta de Marvel en estrenarse en 2020.

"Marvel fue mi objetivo final. Quizás tocar a su puerta en unos años, primero construí un currículum para que yo pueda mostrarles lo que puedo hacer. Y ahora es el primero en mi currículum... loco”, escribió el actor.

Los seguidores de Marvel intuyen que la introducción del Ursa Major responde a la aparición del Red Guardian, otro miembro de los Super Soldados Soviéticos.

Ursa Major en los cómics de Marvel (Marvel)

Cabe precisar que todo esto no es más que un rumor a partir de la publicación del actor. Lo que sí llama la atención es que la producción de Marvel requiera del culturista más alto del mundo para un papel que, sin dudas, no pasará desapercibido. Y si Richters es único en el mundo, ¿acaso no comparte algo en común con los mutantes?

Black Widow, por lo que se dejó ver en el tráiler, estará acompañada de Red Guardian, Yelena Belova y Melina Vostokoff, todos ellos con un pasado que iremos descubriendo a lo largo de la película.

Black Widow llegará a los cines el 1 de mayo de 2020. El elenco está conformado por Scarlett Johansson como Viuda Negra, David Harbour como Alexei, Florence Pugh como Yelena, Rachel Weisz como Melina y O.T. Fagbenle como Mason. La cinta es dirigida por Cate Shortland.