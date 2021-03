Los fans de Marvel siguen en ascuas con el estreno de Black Widow, la película más retrasada del UCM por culpa del coronavirus y el cierre de cines en todo el mundo. El CEO de Disney no es ajeno a la molestria y ha reconocido que varias cosas pueden cambiar en el último minuto, desde la fecha de estreno hasta la ventana de reproducción.

El ejecutivo Bob Chapek señaló en una entrevista para CNBC que la situación de Black Widow es crítica, debido a que Disney y Marvel buscan maximizar las ganancias del estreno en taquilla.

“Nuestra situación y las condiciones cambian constantemente. Hace solo unas semanas los cines en Nueva York y Los Angeles estaban cerrados. Ahora están abiertos, pero estamos esperando cómo reaccionan los espectadores a esas reaperturas. Queremos permanecer flexibles. Lo más probable es que decidamos cómo se estrenará cada película al mercado en el último momento. Esto afecta a Black Widow y a cualquier otro estreno”, señaló.

Marvel podría hacer que Black Widow se estrene en la plataforma Disney Plus, algo que Disney hizo antes con Soul; sin embargo, esta es la opción menos probable. También podría estrenarse bajo un sistema de acceso premium para que así la película esté tanto en cines como en Disney Plus.

Sea como fuese la solución, Disney y Marvel dejan en claro que Black Widow podría volver a cambiar su fecha de estreno el 7 de mayo.

MARVEL | Conexión con otras producciones

The Falcon and the Winter Soldier conectará con otras series y películas. Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, comentó en una entrevista con Entertainment Weekly lo siguiente: “Puedo pensar en tres [proyectos] de los que no puedo hablar”.

Lamentablemente, no se especificó qué series o películas serán. Teniendo en cuenta de que no se trata de una serie un tanto más policial o de agentes secretos, podría conectar con Hawkeye o Armor Wars.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.