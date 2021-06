Los Vengadores están de regreso. Mientras que en Disney Plus se estrenan series de la fase 4 como “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios prepara el estreno de las primeras películas de esta fase: “Black Widow” y “Eternals”.

Se esperaba que estas dos producciones llegarán en abril de 2020 y finales de ese año, respectivamente, pero se tuvo que modificar el calendario de estrenos debido a la pandemia del coronavirus.

Ahora la cinta de la Viuda Negra se estrenará el 9 de julio en los cines y en Disney Plus (en la versión premium de pago). La campaña publicitaria ha comenzado vía YouTube. Marvel compartió diferentes avances en la plataforma de video, mientras que los actores participan en entrevistas.

La actriz Rachel Weisz participó en el último programa de Jimmy Kimmel Live. Allí explicó que el segundo nombre de su personaje (Meelina Vostokoff) era secreto hasta que el comediante lo comentó en vivo.

Por otro lado, explicó algunos detalles de la formación del personaje: “ella es una Viuda Negra. Ha sido entrenada como espía de la Viuda Negra, es una espía y científica altamente capacitada. Ella tiene una especie de, bueno, una granja de cerdos. Ahí es donde la familia me conoció, en mi laboratorio científico donde también tengo cerdos con los que experimento”.

“Black Widow” comparte material exclusivo a poco de su estreno

Quizás te preguntes cómo es que Black Widow tendrá una película en solitario si falleció en “Avengers: Endgame”. Recordemos que ella se sacrificó para que Clint Barton consiga la gema del alma en el planeta Vormir. Ahora regresa a la pantalla grande para contar una nueva historia.

Básicamente, la cinta “Black Widow” regresará al pasado para contar un pasaje de la vida de Natasha Romanova. Se reencontrará con otros integrantes del programa Black Widow de la KGB de Rusia y enfrentará a Taskmaster.

El 9 de julio, llegará esta película a los cines que ya estén operando y a Disney Plus en el aparatado premium de pago. Como es de esperarse, la productora Marvel Studios ha dado inicio a la campaña publicitaria.

Recientemente, compartió vía YouTube un nuevo avance exclusivo en donde se ve a profundidad los nuevos personajes. La misma actriz Scarlett Johansson presentó el tráiler. Explica que antes de ser Vengadora tenía una familia, mientras que se hace un repaso del equipo.

Red Guardian es quizás el personaje que más intriga genera en la comunidad. Se trata de una versión soviética del Capitán América que también cuenta con super fuerza y un escudo que lo opera de igual manera.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.