Natasha Romanoff es uno de los personajes más enigmáticos de Marvel, ganándose el corazón de todo el mundo en el Universo Cinemático de Marvel (MCU) siendo interpretada por Scarlett Johansson, que muchos consideran ser la perfecta actriz para el papel de Black Widow.



Pues ahora, en la reciente publicación de Marvel Comics , ​se ha revelado su pasado, un misterio que se había guardado bajo llave durante todo este tiempo en los cómics y en el MCU, sin dar más detalles que es una espía rusa y posteriormente se unió a S.H.I.E.L.D para luchar junto a los demás superhéroes.



Estamos hablando de Tales of Suspense número 103, donde se revela que la muerte de Natasha en Secret Empire #7 sí fue real, pero que ella sigue viva por un oscuro motivo: es un clon de ella misma. Se reveló en este número que el programa Black Widow tiene una serie de clones de ella que van reemplazando si muere:

De hecho, no es la primera vez que ella muere en una misión. En una conversación con Ursa Major, esta le revela que la idea de estos cuerpos es controlarlos al insertarles memorias específicas para que cumplan misiones más eficientemente.



Ahora, Black Widow está confundida de no saber si es humana o no, pero definitivamente no se quedará con los brazos cruzados al descubrir que es un peón que es reemplazado con cada fallo que comete. ¿Qué opinan de este oscuro origen?​

