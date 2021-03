Black Widow es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Inicialmente, la productora anunció que llegaría a los cines en abril de 2020, pero se tuvo que cancelar el estreno debido a la pandemia del coronavirus. Hasta en dos ocasiones, se tuvo que mover el calendario debido a que los cines continuaban cerrados.

A finales de 2020, Marvel Studios decidió que el estreno se daría en mayo de 2021. el objetivo de estrenar la cinta pronto en el año es para darle pie a la fase 4 de la trama de los Vengadores.

Recordemos que actualmente ya está disponible la primera serie de la fase 4 en Disney Plus: WandaVision. Por otro lado, The Falcon and the Winter Soldier ha comenzado la emisión de su primera temporada.

Nueva fecha de estreno de Black Widow

Lamentablemente, Black Widow no llegará a en el primer tercio de 2021. Marvel anunció a través de sus redes sociales que la cinta se estrenará el 9 de julio en los cines de todo el mundo (los que estén abiertos para entonces).

A su vez, estará también disponible en Disney Plus pero con el Premier Access. Recordemos que películas como Mulan tuvieron también estrenos digitales de pago con este sistema y pasadas algunas semanas, se vuelve gratuita la película.

El anuncio llegó de la mano de un nuevo póster de la película en donde se ve a Scarlett Johansson con su traje blanco. La cinta abordará una historia del pasado de esta agente secreta de Rusia.

Black Widow in theaters July 9 and on @DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/MSLHxk6Eez — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2021

Sinopsis de Black Widow

En el thriller de espías de Marvel Studios, Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a las partes más oscuras de su libro de contabilidad cuando surge una conspiración peligrosa con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en Vengadora.

Scarlett Johansson repite su papel de Natasha / Black Widow, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei / The Red Guardian, y Rachel Weisz es Melina. Dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige, Black Widow - la primera película en Fase cuatro del universo cinematográfico de Marvel: llega a los cines estadounidenses el 1 de mayo de 2020.

