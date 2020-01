Marvel: “Black Widow” tendría estas dos escenas postcréditos según filtración de 4Chan

Black Widow, la primera película de Marvel que abre la Fase 4 del UCM, tendría dos emocionantes escenas postcréditos. Ambas estarían dedicadas a sentar las bases de nuevas generaciones de superhéroes.

Según el portal We Got This Covered, los usuario de 4Chan filtraron que la película de Marvel, protagonizada por Scarlett Johansson, contará con dos escenas finales.

La primera mostraría a Yelena Belova y Taskmaster reuniéndose con Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross para entregarle el Foxcharge, un documento que contiene información de la organización Black Widow. Esta escena sería clave para el inicio del proyecto Thunderbolts, un equipo conformado por villanos.

La segunda escena postcréditos de Black Widow se centraría en Hawkeye visitando la tumba de Natasha Romanoff, quien se sacrificó para que los Vengadores obtengan la Gema del Alma en Avengers: Endgame.

Black Widow llegará a los cines el 1 de mayo de 2020. El elenco está conformado por Scarlett Johansson como Viuda Negra, David Harbour como Alexei, Florence Pugh como Yelena, Rachel Weisz como Melina y O.T. Fagbenle como Mason. La cinta es dirigida por Cate Shortland.