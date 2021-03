Con el cierre oficial de la temporada 1 de WandaVision, los fans han puesto su atención en las siguientes series y películas de Marvel Studios que se estrenarán en las siguientes semanas. La productora, por supuesto, ha reorganizado su calendario para que a inicios de 2021 tengamos muchas historias de los Vengadores.

Black Widow, por ejemplo, tuvo que mover su fecha de estreno de abril 2020 al 7 de mayo de este año. Esta fue la cinta de Marvel más golpeada por el coronavirus, ya que está terminada, lista para su estreno y se tuvo que mover la fecha casi más de un año.

Ante la espera, se comienzan a compartir las fotos del detrás de cámaras. Recientemente, se mostró una foto de Scarlett Johansson con un nuevo traje, el cual es gris y escapa al estilo que se había mostrado en el UCM (totalmente negro).

Deborah Lamia Denaver, experta en maquillaje para cine y series, fue quien compartió la fotografía en donde trabajaba en la caracterización de Johansson en la viuda Negra.

Por otro lado, Marvel Studios anunció que The Falcon and the Winter Soldier será la siguiente serie del UCM a estrenarse en Disney Plus. El 19 de marzo compartirá su primer episodio en la plataforma.

MARVEL | Calendario 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

