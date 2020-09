El 2020 es un año perdido para Marvel. La pandemia ha hecho que se retrasen los estrenos de Black Widow y The Eternals hasta el próximo año. No hay manera de saber cómo empezará la Fase 4 de Marvel en la pantalla grande, salvo por WandaVision que llegará a Disney+ en octubre.

Marvel retrasó Black Widow en varias oportunidades. El estreno original estaba programado para mayo de 2020; sin embargo, el coronavirus ha hecho que ahora la película pueda ser vista el 7 de mayo de 2021.

El retraso de Black Widow significa que Marvel hará demorar los lanzamientos de las películas de la Fase 4. The Eternals, que iba a estrenarse en noviembre de este año, llegará recién el 5 de noviembre de 2021. Los mismo puede decirse de Shang Chi and the Legend of the Ten Rings que se estrenará el 9 de julio de 2021.

Marvel aún no ha aclarado la situación de Doctor Strange and the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder, cuyos estrenos están programados para 2022.

La única producción bien parada de Marvel es WandaVision, la serie protagonizada por Vision (Paul Bettany) y Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Se rumorea que la serie estará disponible en la plataforma de video streaming Disney+ el 30 de octubre, según reveló la cuenta oficial de Marvel Indonesia en YouTube.

Marvel Studios planeaba estrenar en abril del 2020 la cinta Black Widow, otras producciones sufrieron el mismo destino. La Casa de las Ideas confirmó que The Falcon and the Winter Soldier, una serie exclusiva para la plataforma de streaming Disney+, fue postergada para 2021.

El plan original de Marvel era hacer que The Falcon and the Winter Soldier sea la primera serie en estrenarse después de Avengers: Endgame, donde el Capitán América (Chris Evans) entregó su escudo a Sam Wilson para que continúe su legado.

A través de la página de la serie en Disney+, Marvel confirmó lo que muchos temían y The Falcon and the Winter Soldier pasará a formar parte del catálogo el próximo año. Esto deja a WandaVision como la primera serie de Marvel en salir después de la muerte de Thanos en la pantalla grande.