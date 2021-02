Black Widow iba a estrenarse en abril de 2020; no obstante, el coronavirus obligó a cerrar los cines y eventualmente a mover todo el calendario de estrenos. Marvel Studios se vio forzado a estrenar primero las series de Disney Plus y la cinta de la Viuda Negra se postergó hasta el 7 de mayo de este año.

Básicamente, la productora postergó por más de un año este estreno para no tener grandes pérdidas en taquilla. Por otro lado, Disney optó por realizar estrenos online por Disney Plus para no perder ganancias.

Bob Chapek, CEO de Disney, explicó en una llamada a los inversionistas según The Hollywood Reporter que todavía tiene el objetivo de estrenar la cinta en los cines en vez de que se vea por la aplicación móviles y web.

“Todavía tenemos la intención de que sea un estreno en cines, declaró el directivo. “Vamos a estar observando con mucha atención para ver si esa estrategia necesita ser revisada”, añadió.

Recordemos que Mulan se estrenó en Disney Plus a un precio de US$29.99 y posteriormente se añadió de forma gratuita. Por otro lado, Soul de Pixar optó por su estreno gratuito desde el inicio.

Todo parece indicar que Marvel, Disney y Fox todavía están probando cuál es el modelo a seguir con sus nuevas cintas.

WandaVision: explicación del extraño comercial del tiburón en el capítulo 6

La serie WandaVision es algo totalmente fuera de los común. Marvel Studios ya dio inicio a la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores con una producción que muestra lo que sucedió luego del chasquido de Hulk en Avengers: Endgame. Lo raro es que la productora nos presenta una historia al estilo sitcom.

Wanda aparentemente ha creado una realidad alternativa en donde ha logrado darle vida a Vision. Lamentablemente, en el proceso ha secuestrado a todo un pueblo que tiene que responder a sus pedidos.

Uno de los detalles curiosos de esta serie es que cuenta con comerciales. No se trata de anuncios de productos reales, sino de elementos que Wanda ha creado. No obstante, en el capítulo 6 vemos un producto alimenticio que no tiene aparente relación con el universo Marvel.

A la mitad del episodio se interrumpe la emisión del programa para anunciar el yogur Yo-Magic. Un niño está varado en una isla desierta y llega un tiburón a darle un yogur. No puede abrirlo y finalmente muere de hambre.

Algunos creen que el tiburón es Mephisto y le da a Wanda lo que desea (traer a la vida a Vision); todo esto para alimentarse de sus poderes. Al final todo terminaría con la muerte de Wanda.

Por otro lado, algunos fans creen que el tiburón realmente es Wanda quien le ha dado a Vision un regalo (la vida) pero eventualmente la muerte es inevitable. ¿Cuál es tu teoría sobre este comercial?