Nuevos personajes se unen al Universo Cinematográfico de Marvel. Mientras que se comparten las primeras series de la fase 4, “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”, en la plataforma Disney Plus, la productora ha llevado a los cines la película “Black Widow”.

Inicialmente, esta producción programó su estreno para abril de 2020, pero se tuvo que mover la fecha por la pandemia del coronavirus. Ahora el estreno se ha dado en dos diferentes plataformas: a través de los cines abiertos y Disney Plus.

Natasha Romanova cuenta acerca de su pasado en esta película y se introducen importantes personajes como Red Guardian, Yelena Belovao el nuevo villano llamado Taskmaster.

¿Quién es Taskmaster en los cómics de Marvel?

El personaje fue creado por el guionista David Michelinie y el artista George Pérez para “The Avengers #195” (mayo de 1980). Los Vengadores investigaban la desaparición de Janet Van Dyne y se toparon contra un enemigo de máscara blanca que tenía extraños poderes.

Taskmaster nación en el Bronx y desde muy joven notó que contaba con una habilidad llamada ‘reflejos fotográficos’. Básicamente, podría copiar los movimientos de otras personas solo con verlos por un momento.

Desde atletas hasta superhéroes, el personaje copiaba a la perfección las acrobacias sin mayor complicación. En la película “Black Widow” vemos que inclusive logró utilizar las técnicas de las Viudas Negras.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.