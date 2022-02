Marvel Studios ya dio inicio a la fase 4 del universo de Vengadores. Por un lado, la productora ha compartido las primeras series en la plataforma Disney Plus: “WandaVision”, “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Hawkeye”. Mientras tanto, se trabaja en el estreno de diferentes películas que introducen a nuevos personajes como “Eternals”.

Como era de esperarse, Capitana Marvel también regresará en una cinta pero al igual que Ojo de halcón tendrá una ayudante. Ms. Marvel se introducirá en el UCM en una serie en solitario primero antes de dar el salto a la pantalla grande.

La actriz Iman Vellani tomará el papel de Kamala Khan, una niña que es fan de Carol Danvers. Utiliza un traje inspirado en esta heroína pero cuenta con poderes muy diferentes con respecto a ella.

Mensaje de Brie Larson

Ambas lucharán juntas en “The Marvels”, proyecto que inicialmente llevaba el nombre de “Capitana Marvel 2″. En este momento, la cinta se encuentra en etapa de rodaje y Brie Larson se ha encargado de compartir fotos del set.

Por supuesto, ha sido cauta de no mostrar más de la cuenta, pero dejó un mensaje alentador recientemente: “Nos vemos en un año, Carol”, se lee en su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que la cinta ha programado su estreno para el 17 de febrero, un año exactamente desde ahora. No se esperan retrasos por la pandemia, ya que el resto de películas de la fase 4 han llegado en el momento indicado por Marvel.

See you in a year, Carol. ✴️ pic.twitter.com/YkFYR6u1mj — Brie Larson (@brielarson) February 18, 2022

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.