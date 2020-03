Las superheroínas de Marvel no son ajenas a la discriminación salarial en Hollywood. De acuerdo con el portal We Got This Covered, Brie Larson (Capitana Marvel) recibirá el mismo sueldo que sus colegas del UCM.

El medio informó que la actriz de Marvel conversó con la productora cinematográfica para que reciba el mismo monto que sus compañeros varones para el rodaje de Avengers 5.

El argumento de Larson para renegociar su acuerdo salarial con Marvel, según WGTC, fue el protagonismo de Capitana Marvel en las próximas películas del UCM. Después de Avengers: Endgame, Capitán América, Iron Man y Black Widow abandonaron la franquicia. La ‘Capi’ sería entonces la encargada de dirigir las acciones de los superhéroes de Marvel para la Fase 4 y Fase 5 de la saga.

Cabe precisar que Brie Larson ha recibido críticas por parte de la comunidad de Marvel. Incluso, hubo una campaña en su contra en Internet para que no forme parte de las próximas cintas de la compañía.

MARVEL | Estreno de Black Widow

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene un calendario bastante apretado. Especialmente ahora que no solo se prepara el estreno de diferentes películas, sino que también llegarán series a Disney Plus que expandirán este universo.

Pese a que Disney ajustó hasta los últimos días, Black Widow, la siguiente película en el calendario, se tuvo que retrasar debido al brote de coronavirus. Básicamente, varios países del mundo cuentan con los cines cerrados para evitar la concentración de personas, así que era imposible que esta producción llegue el 30 de abril.