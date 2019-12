La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel no cuenta con la segunda entrega de Capitana Marvel. Desconocemos la razón, ya que lo único asegurado es que habrá una secuela de Carol Danvers, caracterizada por Brie Larson, pero sin fecha establecida.

Fue Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, quien adelantó que la productora trabajará en Capitana Marvel en un futuro cercano. El problema es que no brindó más detalles al respecto.

Quien además no tiene ni idea del proyecto de Marvel es la mismísima Larson. En una entrevista para Variety, ella no tan solo reveló que desconoce la fecha de estreno de Capitana Marvel, sino que también no sabe qué hará después de su última aparición en Avengers: Endgame.

“No. En realidad no sé cuál es el trabajo que voy a hacer a continuación, lo cual es muy emocionante. Ni siquiera sé qué va a ser de mi vida. Y la mayor parte de este año, ya sabes, tuve que hacer ruedas de prensa. Pero después en la segunda mitad del año, he estado centrándome más en hacer lo que quiero hacer, que está completamente fuera de mi trabajo. Siento que ha sido como un tiempo de incubación. Pero aunque sea un tiempo de incubación estoy desarrollando proyectos, y también incubándome a mí misma, estando como, ‘Vale, voy a pasar los 30. He estado trabajando mucho. Necesito cambiar y ver qué hay para mí, ver quién soy ahora. Y qué formas tengo de crecer’”, respondió.

Capitana Marvel se estrenó a inicios de 2019. Los directores fueron Anna Boden y Ryan Fleck. El elenco estuvo conformado por Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Gemma Chan, entre otros.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha