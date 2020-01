Marvel: Bucky sería llevado a lugares inexplorados en ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

En la nueva producción de Marvel, ‘The Falcon and the Winter Soldier’, veremos a Halcón y al Soldado de Invierno formar un equipo, y que según el actor Sebastian Stan, navegarán por nuevos lugares mientras se lleven a cabo acciones que no puedo realizar en las anteriores películas del UCM.

La serie será estrenada el próximo otoño en la plataforma Disney+, y en sus cortos seis episodios también veremos a Sharon Carter, U.S. Agent, Helmut Zemo y quizás algunas otras novedades.

“Estamos haciendo cosas con estos personajes que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer. Quiero decir, estamos adentrándonos en aguas muy diferentes y nuevas. Nos estamos divirtiendo mucho. Definitivamente nos estamos divirtiendo. No hay forma de no divertirte con Anthony.”

Sobre el hecho de que tanto Sam Wilson como Bucky no se lleven bien del todo al principio del UCM, pero ahora tendrán que formar una dupla heroica, Stan mencionó lo siguiente:

“A veces me encantaría matarle. Pero en lugar de eso, si alguno de nosotros no nos las arreglamos para matar al otro al final de la serie, estaremos bien.”

