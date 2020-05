Marvel busca directora para “Capitana Marvel 2” y “The New Avengers”

Cambios en Marvel. La Casa de las Ideas anda en busca de una nueva directora para Capitana Marvel 2 y la película de The New Avengers. El nombre de Michelle MacLaren es el que los rumores aseguran para el puesto.

De acuerdo con Daniel Richtman, conocido por sus informaciones de Marvel en redes sociales, apuntan a que MacLaren es la candidata preferida por la productora para dirigir la segunda entrega de Capitana Marvel y los Nuevos Vengadores, a pesar de su inexperiencia en la industria cinematográfica.

MacLaren es conocida por la dirección de series de televisión, como algunos episodios de Game of Thrones, Better Call Saul, Breaking Bad, The Leftovers y Westworld.

Mientras tanto, Megan McDonnell aún es la responsable del guión de Capitana Marvel 2. Hay que tener en cuenta que el fichaje de MacLaren no es definitivo.

Solo se sabe que la productora busca a una directora. Otros nombres que también suenan para el puesto son Cate Shortland, que ha dirigido la nueva película de Black Widow y Chloé Zhao, que es la directora de Eternals.

The New Avengers será el debut del segundo grupo de superhéroes que salvarán a la Tierra de un enemigo que aún desconocemos. Capitana Marvel tendría un mayor protagonismo como líder de los Vengadores.