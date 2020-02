Marvel: C. Robert Cargill, co-guionista de Doctor Strange 2, habló sobre el guión de la película.

En las últimas semanas, se pudo conocer la salida de Scott Derrickson del film ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ por tener diferencias creativas con la producción. Ahora, Sam Raimi se aproxima como el nuevo director y se espera que también llegue el showrunner de Loki, para modificar el guión.

Con estos cambios casi confirmados, el que fue co-guionista de la primera película del Hechicero de Marvel junto a Derrickson, C. Robert Cargill, quiso aclarar puntos importante relacionados al guión de la secuela.

Cargill mencionó vía Twitter que ninguno de los dos, tanto él como Derrickson, no tuvieron la oportunidad de escribir un borrador de guión para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

“Ya que sigue saliendo en nuevas noticias, vale la pena apuntar que ni Scott ni yo tuvimos la oportunidad de escribir un borrador de Multiverse of Madness, así que cualquier que esté trabajando ahora en ello no deriva de nuestro trabajo. Por supuesto que estoy muy emocionado por ver hacia dónde llevan a Stephen ahora.”

Recordemos que la secuela del Hechicero de Marvel se estrenará el 05 de mayo de 2021 a nivel mundial. Esta película corresponde a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

