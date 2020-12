Tras el estreno de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, Marvel Studios tuvo que mover el estreno de sus películas y series debido a la pandemia del coronavirus. Se esperaba que Black Widow llegue a los cines en abril, pero se movió la fecha hasta el 2021.

A su vez, la productora ha estado trabajando en otras series como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, What if...?, entre otras. Como es de esperar, se tuvo que mover estos estrenos también debido a la COVID-19.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Por supuesto, el anuncio de todas estas series y películas llegaron de la mano de varias curiosidades y detalles importantes que debes conocer. Iman Vellani será quien interprete a Ms. Marvel, Hailee Steinfeld tomará el papel de Kate Bishop y Tatiana Maslany será She-Hulk.

Por otro lado, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn y Mark Ruffalo regresan al UCM en sus respectivos papeles. Chadwick Boseman no será reemplazado en la nueva cinta de Black Panther pero no se sabe quién será el siguiente Pantera Negra, podría ser Shuri.

Con respecto a los 4 Fantásticos, Marvel todavía no ha definido los actores del reparto ni cómo se conectará su historia con el resto de los Vengadores. Se cree se justificará con el reino cuántico pero que se cambiará a los integrantes del equipo.

Quantumania sería fundamental para la llegada de los 4 Fantásticos

El gran anuncio de cierre de año de Marvel Studios fue el retorno de los 4 Fantásticos a la pantalla grande. Los héroes liderados por Reed Richards conectarán sus historias con los Vengadores.

El camino para la llegada se preparará con ostras producciones como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Spider-Man 3, Eternals, Black Panther 2, Capitana Marvel 2 y finalmente llegarán los 4 Fantásticos (cronológicamente hablando).

Cabe resaltar que la gran mayoría de películas y series se estrenarán en el 2022 debido a que Marvel tuvo que mover el calendario de estrenos del 2020 al siguiente año por la pandemia.

¿Cómo se introducirá al equipo de los 4 Fantásticos al UCM?

Una reciente teoría indica que la película “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” será la encargada de poner los primeros ladrillos para los 4 Fantásticos. ¿Cómo es esto posible? Pues gracias al micromundo cuántico.

Ya parece descabellado pensar que una explosión en el espacio le de poderes a un personaje del UCM. Quizás una gema del infinito tenga este efecto pero están destruidas.

Pues sería Kang El Conquistador quien sería el villano de los Cuatro Fantásticos ya que este personaje puede atravesar el espacio tiempo con su tecnología en los cómics. El equipo de Reed Richards podría obtener sus poderes en el universo cuántico.

Por otro lado, algunos fans creen que se realizará un cambio generacional con respecto a este equipo. Recordemos que no contamos con la versión original de Ant-Man, así que uno de los 4 Fantásticos sería el poderoso Franklin Richards, uno de los personajes más fuertes de los cómics de Marvel. Solo haría falta introducir a los otros tres integrantes.