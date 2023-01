No cabe duda que los Vengadores son parte de la cultura general actual. Marvel Studios dio inicio a su universo cinematográfico en el año 2008 con el estreno de “Iron Man” y en 2019 cerró la fase 3 con “Avengers: Endgame”. Justamente, esta última cinta representó un antes y después de Marvel.

Desde ese momento, la productora tomó la decisión de que las siguientes sagas de los Vengadores se desarrollen también en series en Disney Plus, la plataforma de streaming de series y películas.

“WandaVision”, “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Hawkeye” y “Ms. Marvel” fueron las series que desarollaron algunas de las historias alternativas. Mientras tanto, los estrenos en los cines continuaron.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Shang-Chi”, “Black Widow”, “Spider-Man: No Way Home” y otras grandes producciones fueron las que desarrollaron la fase 4. El 11 de noviembre se estrenó “Black Panther: Wakanda Forever”, lo que representó el final de esa fase.

Ahora con un nuevo año iniciando, los fans están a la expectativa de todo lo que veremos en Disney Plus y en las salas de cine. La primera cinta de la fase 5 es “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, programada para el 17 de febrero de 2023.

Calendario de estrenos de Marvel en 2023 (Fase 5)

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (17 febrero 2023)

“Guardians of the Galaxy Vol.3″ (5 mayo)

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (2 junio)

“The Marvels” (28 julio)

“Blade” (sin fecha)

“What If...” Segunda temporada (sin fecha)

“Secret Invasion” (sin fecha)

“Echo” (sin fecha)

“Loki, Ironheart” (sin fecha)

“X-Men 97″ (sin fecha)

“Agatha Harkness Coven of Chaos” (sin fecha)

