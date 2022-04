Mientras que muchos fans están a la espera del estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Marvel Studios trabaja en la producción de otras series y películas del universo de los Vengadores, como ‘The Marvels’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

El primer proyecto mencionado inicialmente llevaba el nombre de Capitana Marvel 2; no obstante, se modificó debido a que antes de su estreno veremos el debut de Ms. Marvel en Disney Plus con una serie en solitario.

Inicialmente, la película llegaría a los cines el 17 de febrero de 2023 pero Marvel ha anunciado en un comunicado en su portal web que intercambiará fecha con ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Ahora, se estrenará el 28 de julio de ese año.

La tercera cinta de Ant-Man también se ha visto afectada pero a favor de la comunidad. Ya no tendrán que esperar hasta mitad de 2023 para ver la cinta, sino que el 17 de febrero veremos cómo se aborda el tema de los multiversos y el reino cuántico.

“Ha habido un pequeño cambio en el Multiverso (y bueno, también en el reino cuántico). Como anunció hoy Walt Disney Studios, The Marvels and Ant-Man y The Wasp: Quantumania de Marvel Studios recibirán nuevas fechas de lanzamiento para 2023. Mientras que The Marvels estaba programado para abrir el 17 de febrero de 2023, y la tercera salida con Ant -Hombre el 28 de julio de 2023, ahora simplemente están cambiando de lugar”, detalla el comunicado.

