Marvel Studios tiene un plan para el desarrollo de la fase 4 de los Vengadores: presentar a nuevos superhéroes para reemplazar a los que murieron en “Avengers: Endgame”. Hawkeye, por ejemplo, está cerca del retiro y ya encontró a su sucesora, Kate Bishop.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ya llegó a los cines y se ha encargado de presentar a America Chavez, una joven que tiene poderes que le permiten cruzar multiversos.

El 8 de junio, por otro lado, se estrenará la serie “Ms. Marvel” en la plataforma de streaming Disney Plus. Se trata de una serie para adolescentes en donde una niña que asiste a la escuela se da con la sorpresa de que tiene poderes.

Curiosamente, Marvel Studios ha decidido modificar sus habilidades para poder adaptarlas a la continuidad del universo cinematográfico. Sana Amanat, editora en Marvel Comics y productora en la serie, comentó para el medio Entertainment Weekly que se vieron obligados a cambiar algunos detalles.

“Me encanta que tantas personas ahora estén en la vida de Kamala. La están ayudando a crecer, ya sean nuestros directores, nuestros escritores, nuestro equipo de VFX, nuestro diseñador de vestuario, nuestro decorador de escenarios. Ahora todos han influido en Kamala. Lo que es realmente maravilloso es que realmente está pasando a la siguiente etapa de crecimiento gracias a todas estas personas increíbles que están aportando sus propias perspectivas”, declaró.

“Obviamente, gran parte del programa es una adaptación, y pensamos que era importante asegurarnos de que sus poderes se vinculen con historias más grandes en el universo Marvel. Queríamos asegurarnos de que haya un poco más de historia que contar después de esta serie. Obviamente, ella entra en The Marvels. Los poderes se ven diferentes, lo cual es muy controvertido. Sé que la gente dice: “¿Cómo te atreves a cambiar los poderes?” Sé que la gente está molesta por eso, pero como alguien que es probablemente una de las personas más cercanas a este personaje desde el principio, y habiendo hablado con Willow sobre esto también, creo que Willow y yo siempre hemos sentido que esto tenía sentido. Este fue el movimiento correcto porque hay historias más grandes que contar”, fue lo que dijo sobre esta adaptación.

Tráiler de “Ms. Marvel”

