El 23 de abril, “The Falcon and the Winter Soldier” estrenó su capítulo 6, el último de la temporada 1, vía Disney Plus. Marvel Studios ha dado inicio a la fase 4 de los Vengadores con series cortas, las cuales dan pie a nuevas producciones en los cines.

En las escenas post-créditos de “WandaVision”, se explicó que la madre de Monica Rambeau sigue con vida en la estación espacial de los skrull. Esta serie conecta con Capitana Marvel y Secret Invasion.

Por otro lado, el último episodio de “The Falcon and the Winter Soldier” se revela que Sharon Carter es realmente Power Breaker. Esta escena conectaría con “Armor Wars”, una nueva serie en Disney Plus.

A su vez, se cree que esta serie conectaría también con “Capitán América 4″. Según reporta el medio The Hollywood Reporter, esta cinta estaría a cargo de Malcolm Spellman.

Este director colaborará con Dalan Musson, el guionista del episodio 5 de “The Falcon and the Winter Soldier”. Se cree que el protagonista será Sam Wilson; recordemos que en el último capítulo se le ve con un traje nuevo junto al escudo de Steve Rogers.

Sharon Carter protagoniza la última escena post-créditos

No cabe duda que ya olía bastante raro la aparición de Sharon Carter en esta producción. En un inicio se reveló que se escondía en Madripoor debido a que escapaba del Gobierno de los Estados Unidos.

No obstante, cuando trabajaba en solitario se le escuchaba planear ataques como Power Breaker. Todavía no se sabe cuál es su verdadero objetivo pero la última escena post-créditos se le va planeando otro ataque.

En el capítulo 6 vemos que Carter recibe le perdón del Gobierno de los Estados Unidos y res restituida en su anterior cargo. Cuando sale del tribunal, se ve que realiza una llamada y comenta que ya tiene acceso a los secretos de estado.

Por supuesto, no se sabe exactamente con qué conecta esta escena post-créditos. en “WandaVision”, claramente se conectó con Capitana Marvel 2 pero “The Falcon and the Winter Soldier” conectaría con otras producciones como “Secret Invasion” y “Armor Wars”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.