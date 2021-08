El primer episodio de What If...?, serie exclusiva de Marvel Studios para la plataforma Disney Plus, muestra a Sharon Carter tomando el puesto de Steve Rogers en el laboratorio de Howard Stark. La decisión de Sharon por quedarse en el laboratorio hizo que ella, después de un atentado de Hydra, asumira el puesto de Rogers y se convierta así en Capitana Carter. La historia cambió por completo a cómo nos la contaron en el UCM, por lo que una pregunta cae de madura: ¿será Capitana Carter más fuerte que Capitán América?

Vayamos por partes, porque se trata de una pregunta compleja en el Universo de Marvel. Todos los supersoldados que siguieron al Capitán América original fueron creados a partir de una prisa equivocada por replicar el experimento original de Abraham Erskine. Tenemos el caso de Bucky Barnes y John Walker, quienes son igual de fuertes que Rogers, pero lucharon por controlar sus habilidades y la responsabilidad que conllevan.

En la película Capitán América: el primer Vengador presentó a Steve Rogers atacando bases de Hydra, pero no lo hizo de la misma manera que la Capitana Carter, quien se enfrentó a Shuma-Gorath, uno de los seres mágicos más poderosos, para devolverlo a su portal sin ninguna ayuda. A esto hay que sumar todos los camiones que detuve con su escudo e incluso formar parte de los ataques de la fuerza aérea.

WHAT IF...? | Tráiler de la serie de Marvel

Sin lugar a dudas, Capitán Carter es mucho más poderosa que el Capitán América. Se podría argumentar que el estilo de animación del programa exagera la acción, pero la fuerza y el entrenamiento de Peggy antes de tomar el suero la hicieron más letal. Rogers, para esto, era tan solo un recluta y Carter ya formaba parte del escalafón militar.

