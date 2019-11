Avengers: Endgame y todo el Universo Cinematográfico de Marvel es un tema aislado para los cómics de la empresa. Los Vengadores no se han quedado parados tras derrotar a Thanos, sino que ahora van por muchas más aventuras.

Hace unos días, te compartíamos la terrible nueva apariencia que Thor tomó en el cómic Avengers #27. Capitán América, Black Widow, Captain Marvel, Blade, She-Hulk y Ghost Ride y el asgardiano viajaron a una prisión espacial para atendera un llamado de emergencia.

Lamentablemente, se separaron y dieron con la sorpresa de que Thor ha sido infectado por la raza Brood. “Todavía Thor. Thor... no Brood. No querer matar. No comer. No infectado. No morder, no espedazar.”, es lo que murmura el asgardiano mientras sostiene su martillo.

Nueva apariencia de Thor. (Foto: Marvel)

Pues en Avengers#28 se ve que Capitana Marvel logra encontrar una nave un tanto averiada y va al rescate de sus compañeros. Curiosamente, se le ve en su forma binaria, algo que había perdido algunos tomos atrás.

Esto se debe a que la nave estaba abandonada cerca de una agujero blanco, lo cual desató la vieja forma binaria de Capitana Marvel. “Estar cerca de ese agujero blanco disparó mi vieja forma binaria. Así que... mi cabeza está en llamas en este momento. Solo para que sepas”, le comenta a Capitán América.

Capitana Marvel regresa a su apariencia clásica en nuevo cómic. (Foto: Marvel)

Mientras todo esto sucede, en el fondo sigue murmurando Thor para evitar olvidar de quien es realmente.