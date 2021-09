No cabe duda que “What If...?” ha cautivado a los fans de los Vengadores. Cada estreno es tendencia en Twitter y no es excepción el capítulo 7 que ya está disponible en Disney Plus. Esto se debe a que vemos un futuro alternativo de Thor y Jane Foster.

Todo parte desde el momento en el que Odín entrega a Loki a los gigantes de hielo. Esto causó de que Thor tenga una excéntrica personalidad y se escapara de Asgard para realizar una gran fiesta en Midgard (la Tierra).

A diferencia de otros episodios de la serie, Marvel Studios se toma la libertad para desarrollar una historia un tanto más cómica. Loki, por ejemplo, es amigo de los asgardianos y el dios del trueno se toma la libertad de invitar a diferentes seres del universo para su fiesta.

Por supuesto, al tratarse del primer encuentro entre los alienígenas y la Tierra, S.H.I.E.L.D. busca responder con la fuerza para expulsarlos. Como este evento sucede antes de la primera cinta de los Vengadores, se opta por llamar a Capitana Marvel.

Capitana Marvel vs. Thor

Dos de los Vengadores más poderosos se enfrentan por primera vez. Curiosamente, se ve que Carol Danvers puede absorber los rayos de Thor sin problemas solo es vulnerable a los golpes cuerpo a cuerpo.

Thor, por otro lado, sí recibo mucho daño de los golpes de Capitana Marvel. Pese a esto, parece que su regeneración es muy superior al de su contrincante. ¿Quién gana entre los dos? Pues básicamente se trata de un empate.

