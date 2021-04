Con la salida de Capitán América y Iron Man del equipo de los Vengadores en “Avengers: Endgame”, el equipo de héroes tendrá que buscar a nuevos líderes. Allí es donde Falcon, Winter soldier y Capitana Marvel entran en acción. Recordemos que Thor también decidió alejarse de la Tierra y de su gente para emprender un viaje con los Guardianes de la Galaxia.

Brie Larson volverá a interpretar a Carol Danvers en la segunda cinta de Capitana Marvel. No obstante, será una de las películas tardías en la fase 4, ya que actualmente se está grabando “Thor: Love and Thunder” y se prepara el inicio de rodaje de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Según reporta el medio Production Weekly, el rodaje de “Capitana Marvel 2″ iniciaría el 31 de mayo en el Reino Unido, específicamente en los estudios de Pinewood. También se cree que se grabarán algunas escenas en Los Angeles y Nueva Jersey.

Megan McDonnell (”WandaVision”) sería la encargada del guion, mientras que Nia DaCosta es la elegida para la dirección de la película. Recordemos que esta producción partirá desde lo que se vio en las escenas post-créditos de “Avengers: Infinity War” y “WandaVision”.

En la serie de Wanda Maximoff se revela que la madre de Monica Rambeau sigue con vida y está en una misión secreta en el espacio junto a Nick Fury, posiblemente también junto a Carol Danvers.

¿Quién es Mobius M. Mobius, el nuevo personaje de la serie “Loki”?

A través de Disney Plus, se publicará la serie Loki. Se trata de una nueva producción de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. La Casa de las Ideas publicó en YouTube un nuevo tráiler de esta producción exclusiva, cuyo estreno está programado para el 11 de junio.

Loki es el personaje más complicado del UCM, debido a que murió en Avengers: Infinity War, pero su versión del pasado logró escapar con el Teseracto durante los sucesos de Avengers: Endgame. El hermano de Thor, por lo tanto, no está en la línea canónica de Marvel, sino en una realidad alternativa.

Haber escapado de su destino usando el Teseracto ha hecho que la TVA, una organización burocrática encargada de mantener el flujo del tiempo de forma correcta, lo reclute para solucionar su situación.

La TVA significa Time Variance Authority y tiene la función de alterar los eventos del pasado y el futuro para monitorear el multiverso y las diferentes líneas temporales de posibles amenazas.

Owen Wilson hace de Mobius M. Mobius, un alto gerente de la TVA. Su primera aparición fue con los Cuatro Fantásticos (Fantastic Four #353 de 1991) cuando los procesó por uso ilegal del tiempo, robo de continuidad y otros cargos. Después tuvo roles poco importantes, pero siempre derivados relacionados con los desajustes temporales e interdimensionales.

El elenco de Loki está compuesto por Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Erika Coleman, Sophia Di Martino y Richard E. Grant.

