¡Enciendan las cámaras! Las grabaciones de ‘Shan-Chi and the Legends of the Ten Rings’ tienen lugar en Australia, y hace poco se descubrió que seguirá en San Francisco. Lo curioso es que el elenco no estaría completo, debido a que Marvel Studios está en la búsqueda de actores para un papel secundario.

Hace unos meses, empezaron a circular las descripciones de algunos villanos con papel secundario que encajaban en la historia de los cómics. Pues bien, parece que la industria comandada por Kevin Feige está en busca un actor que interprete a un ‘jefe’ de los villanos que aparecerán en el film.

Marvel se encuentra en la búsqueda de un ‘Jefe’ entre 40 y 60 años. Este mismo sería el líder de una organización criminal, con presencia muy perturbadora pero con características muy discretas. Además, es necesario que este hable el idioma mandarín de una manera fluida.

No sabemos muy bien que papel tendría este villano en el film, pero por lo que se ve podría formar parte de uno de los medios del Mandarín para intentar contactar a Shang-Chi.