¿Chadwick Boseman hace de T’Challa en “What If...?” de Disney Plus?

Black Panther, interpretado por Chadwick Boseman, regresa en el segundo episodio de What If...?, titulado “¿Qué pasa si... T’Challa se convierte en un Star-Lord?”. Una de las grandes dudas, al igual como sucedió con Drax, es saber quién hace la voz del actor en la serie animada de Marvel tras su muerte en 2020. La respuesta es, sin duda, muy emotiva.

Apareciendo por primera vez en Captain America: Civil War antes de protagonizar su propia cinta en Black Panther, T’Challa comenzó como un príncipe del país ficticio de Wakanda, pero pronto se convirtió en su rey debido a la muerte de su padre, T’Chaka ( John Kani), en manos de Zemo (Daniel Brühl).

Chadwick Boseman murió debido a complicaciones de cáncer de colon el 28 de agosto de 2020, algo que tomó por sorpresa a los fans de Marvel porque el actor prefirió guardar silencio sobre su estado de salud.

MARVEL | Tráiler del segundo episodio de What If...?

Acerca de la aparición de Black Panther en What If...?, el director de la serie de Marvel, Bryan Andrews, ha revelado que Boseman grabó su papel como T’Challa en 2020 y que estaba interesado en interpretar diferentes versiones del personaje. Los fans, por lo tanto, podrán disfrutar de la caracterización de Boseman en cuatro episodios separados de What If...?

Su interpretación final del personaje también tendrá un impacto en Black Panther: Wakanda Forever. Según Kevin Feige, CEO de Marvel, la interpretación de Boseman ayudó a inspirar la historia de esa película, y su voz puede aparecer, aunque no podrá para repetir su papel completamente.

Puedes ver el segundo episodio de What If...? en Disney Plus. La tercera entrega llegará a la plataforma el próximo miércoles.

