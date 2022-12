Marvel Studios introdujo a Daredevil en la fase 4. Tras el éxito de la serie de Netflix, muchos fans pedían el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock; no obstante, pocos se imaginaban que lo veríamos en “Spider-Man: No Way Home”.

Allí, Murdock no utilizó su característico traje rojo, sino que tomó el caso de Peter Parker para evitar que lo metan a prisión. Recién en el estreno de “She-Hulk” lo vimos en acción, por lo menos, un pequeño momento.

En los dos últimos episodios de la serie, se involucra en un caso para defender a aquel que le confecciona el traje y le gana el juicio a Frog Man y Jennifer Walters. Luego de esto, habrá una pelea para cerrar la serie y se revela el interés romántico entre ambos superhéroes.

Luego de esta primera participación en el UCM, el actor volverá a interpretar a Daredevil en una serie llamada “Born Again”. Por lo pronto, no se sabe nada acerca de la trama, así que los rumores indicaban que se basarían en los cómics del mismo nombre.

Charlie Cox habla acerca de la trama de “Daredevil: Born Again”

“La única forma en que cambiaré es si, tonalmente, el espectáculo es muy diferente. Pero no creo que nadie deba leer el nombre de la serie en cuanto al tipo de historias que vamos a contar”, aclaró Charlie Cox en una reciente entrevista para el medio iNews.

Todo parece indicar que se tratará de una historia original. Recordemos que la serie de Netflix fue un tanto más oscura, en comparación con “She-Hulk”. Así que Marvel podría mezclar la vida privada de Matt Murdock y la acción de Nueva York.

