Daredevil se ha convertido en un personaje comodín para rellenar las series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Charlie Cox apareció en “Spider-Man: No Way Home” como el abogado de Peter Parker, ya que este último se encontraba en una situación complicada luego de que se revelara su identidad.

No obstante, el personaje nunca llegó a utilizar sus poderes ni su traje en esta película . Recién en “She-Hulk” recibió su nuevo traje personalizado, el cual abandonaba el clásico rojo para contar con el caso amarillo.

Tras esta participación en el UCM, la productora confirmó que habrá una nueva producción de Daredevil llamada Born Again. Lamentablemente, no sabemos si tendrá otros cameos en las cintas de los Vengadores.

Charlie Cox habla acerca de Deadpool 3

Luego de que se confirmara el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, los rumores indicaban que varios personajes tendrían un cameo en Deadpool 3. Matt Murdock podría ser un interesante cameo en la cinta.

Sin embargo, el actor Charlie Cox desmintió que haya sido contactado por Marvel para grabar algunas escenas para Deadpool 3.

“Oh, Dios, ¿qué dije otra vez? Oh, sí, dije eso en Alemania, ¿no? Puedo decirte ahora que definitivamente no estoy en Deadpool 3. Si termina siendo cierto, sin darme cuenta he estropeado algo. Si no lo es, los fanáticos que están emocionados por algo que digo terminarán decepcionados”, explicó el actor para el medio TechRadar.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.