No cabe duda que Daredevil es una de las series del Universo de Marvel más exitosas. No obstante, se puso en duda la continuidad de la producción tras la compra de Fox a manos de Disney. Inclusive, cuando se realizó la presentación de las fases 4, 5 y 6, no se presentó una nueva producción del personaje.

Por supuesto, la sorpresa fue total cuando en los avances de la serie “She-Hulk”, apareció nuevamente el enmascarado. Charlie Cox volvió a interpretar al abogado ciego, pero no tuvo tantas escenas de acción.

Básicamente, se trató de un personaje secundario que sirvió como interés romántico de Jennifer Walters. Solo al final de la producción lucharon juntos contra una organización criminal liderada por uno de los clientes de Matt Murdock.

Tras estos sucesos, se confirmó que el actor Charlie Cox contará una vez más con una serie en solitario llamada Daredevil: Born Again. En una reciente entrevista para el medio NME, el actor comentó acerca de las diferencias entre Daredevil de Netflix y el de Disney Plus.

“Esto tiene que ser una reencarnación, tiene que ser diferente, de lo contrario, ¿por qué lo estamos haciendo?”, comenzó a explicar. “Mi opinión es que este personaje funciona mejor cuando está dirigido a un público un poco más maduro. Mi instinto es que en Disney+ estará oscuro, pero probablemente no será tan sangriento”, añadió.

En cuanto a la trama, el actor comentó que no planea trabajar en algo similar a los que pasó por Netflix. “Les diría a esas personas que hemos hecho eso. Tomemos las cosas que realmente funcionaron, pero ¿podemos ampliarlas? ¿Podemos atraer a una audiencia un poco más joven sin perder lo que hemos aprendido sobre lo que funciona?”, finalizó.

Así fue la participación de Daredevil en “She-Hulk”

