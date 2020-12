Los Vengadores de Marvel ahora se verán cara a cara con poderosos personajes de los cómics. Eternals prepara su estreno en los cines para el 5 de noviembre del 2021 si no hay futuros retrasos por el coronavirus.

Esta fue una de las producciones confirmadas en la última tanda de anuncios de Marvel. Capitana Marvel 2 se estrenará el 11 de noviembre del 2022, Thor Love and Thunder el 6 de mayo del 2022y Black Panther se programó para el 8 de julio del ese mismo año.

Otras de las series y película que están en camino son: Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, I am Groot, Ant-Man an the Wasp: Quantumania, Los Cuatro Fantásticos, entre otras.

Ante la espera, la directora de Eternals rompió su silencio sobre la producción. “He sido fan de MCU durante la última década. Así que dije que quería hacer una película de Marvel y se me ocurrió el proyecto correcto”, comentó la directora para le medio Variety en conversación con Barry Jenkins.

Básicamente, explicó que Marvel no la contactó sino que fue ella la que buscó a la empresa para encontrar su propio proyecto.

“Solo quería trabajar con ese equipo. De nuevo, de vuelta a la construcción del mundo. Es mi cosa favorita. Por eso me encanta” Star Wars “. Hay un mundo que es tan rico. Quería entrar en él y ver qué puedo hacer. Es lo mismo que estás diciendo. ¿Puedo darle una vuelta sin dejar de ser fiel a su esencia? Eso es emocionante. para mí. No es tan diferente a que yo vaya al mundo de los vaqueros de rodeo y diga: “Mi versión de eso será esta”, y es una colaboración. La química de eso, cuando es correcto, podría ser muy emocionante.”, añadió la directora.