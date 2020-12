Mientras que muchos gamers estaban atentos a The Game Awards 2020, Disney aprovechaba para compartir nuevos avances de las series y otras producciones que se estrenarán en el Universo de Marvel de Disney Plus.

Star Wars y Marvel son las dos productoras que anunciaron hasta 10 series y películas que se estrenarán en los siguientes meses. Por lado de los Vengadores, se confirmo el retorno de los Cuatro Fantásticos y otras cintas que ampliarán el UCM.

A su vez, se presentaron diferentes avances, entre ellos el de la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’, la cual contará acerca de la herencia de Capitán América tras entregar su escudo a Falcon.

Por supuesto, no se hizo esperar la reacción de Chris Evans, el actor que le dio vida a este personaje por muchos años. A través de Twitter solo puso compartir una sola palabra “WOW”, el mensaje llegó junto a un emoji de fuego y uno de sorpresa.

“El legado de ese escudo es complicado. The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios, una serie original, comienza a transmitirse el 19 de marzo en Disney Plus”, se lee en la descripción de este avance.