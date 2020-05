Marvel Studios cambió por completo el calendario de estreno de la fase 4 del UCM debido al coronavirus. Black Widow iba a llegar a los cines en abril pero se tuvo que cambiar la fecha hasta noviembre.

Nuevas fechas de estreno de las películas de la Fase 4 del UCM

Black Widow (6 de noviembre)

The Eternals (12 de febrero 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (7 de mayo de 2021)

Doctor Strange and the Multiverse of Madness (5 de noviembre de 2021)

Thor: Love and Thunder (18 de febrero de 2022)

Black Panther 2 (6 de mayo de 2022)

Capitana Marvel 2 (8 de julio de 2022)

“The Falcon and The Winter Soldier” es una de las series que tovía estaban en rodaje cuando la pandemia fue declarada. Por este motivo, se detuvo la grabación en república Checa.

Una de las preguntas de los fans acerca de esta producción es si veremos una vez más a Capitán América. Recordemos que en Avengers: Endgame el personaje envejeció y heredó su escudo a Falcon.

“No es un ‘no’ definitivo, pero tampoco un ‘sí’. Hay otras cosas en las que estoy trabajando. Creo que el capitán tuvo un difícil acto y creo que Marvel hizo un excelente trabajo en cerrar su historia. ¿Qué añadiríamos a la historia (si regresa)? No me parece que se vaya a hacer realidad”, comentó el actor Chris Evans en una pasada entrevista.

Por supuesto, no se descarta que haya cameos como el de Robert Downey Jr. en la cinta Spider-Man: Far From Home.