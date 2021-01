No cabe duda que uno de los personajes más representativos del Universo Cinematográfico de Marvel es Capitán América. Este héroe de los comics se retiró oficialmente en Avengers: Endgame luego de devolver las gemas a su respectivo tiempo.

El objetivo de Marvel Studios con esta película era sentar las bases para un cambio generacional en el equipo de los Vengadores. Iron Man y Black Widow fallecieron, mientras que Steve Rogers simplemente envejeció.

¿Volverá Capitán América al UCM?

Ante todo pronóstico y a los objetivos de Marvel, se ha reportado hoy 14 de enero que el actor Chris Evans volverá al UCM. Según reporta el medio Deadline, el actor estaría en conversaciones para participar de varias producciones.

“Según fuentes de Dealine, Chris Evans está limpiando el polvo de su traje de Capitán América mientras espera volver a su papel en el UCM de alguna forma. Todavía es vago si han cerrado el trato pero insiders nos dicen que es la dirección para que Chris Evans regrese como Capitán América.”, se lee en el reporte.

“Las fuentes indican que no se trataría de un regreso de Capitán América sino que se parecería más a lo que hizo Robert Downey Jr. luego de Iron Man 3, en donde apareció en Captain America: Civil War y Spider-Man: Homecoming.”, detalla Deadline.

Por supuesto, esta noticia ha llegado a oídos de Evans, el cual simplemente a publicado un corto mensaje en su cuenta de Twitter: “Noticias para mi”. Esto ha sido interpretado como una forma de evitar que se siga hablando al respecto.

Marvel: Chris Evans desmiente que volverá al UCM como Capitán América. (Foto: captura)

Hace solo unas semanas, se filtró que la actriz Tatiana Maslany sería She-Hulk, lo cual ella desmintió ante la prensa. Tan solo dos meses más tarde, la actriz anunciaba que se había sumado al UCM para la mencionada serie.

¿Crees que Chris Evans sí vuelva a su papel de Capitán América? Solo habrá que esperar hasta el estreno de The Falcon and the Winter Soldier para saber la verdad.

