Desde que el actor de Marvel Chris Evans, quien interpretó al Capitán América, abandonó el UCM, la comunidad está que se pregunta si tendrá un regreso a la franquicia. Los rumores apuntan a que Evans estaría de regreso en un proyecto cinematográfico aparte llamado Capitán América 4.

Un informe publicado por Deadline sostiene que el final del Capitán América de Evans en Avengers: Endgame no es el definitivo. El artista regresaría para un proyecto en solitario, con una trama que por ahora se desconoce. La comunidad de Marvel sospecha de que veremos la historia de Steve Rogers luego de abandonar la línea temporal original de Avengers para devolver las gemas del infinito.

Lo cierto es que, al final de Avengers: Endgame, el Capitán América viaja a las otras líneas temporales y regresa a la actualidad siendo un anciano. Solo se supo que tuvo una vida junto a Peggy Carter, pero hay un montón de cosas más que no se cuentan. ¿Cómo fue la devolución de cada gema? ¿Cómo fue su encuentro con Red Skull?

Ya se sabe que la película Capitán América 4 se centrará en el nuevo Capi, es decir, Sam Wilson (Anthony Mackie) y no Steve Rogers, luego de la serie The Falcon and the Winter Soldier, la cual puedes verla en la plataforma Disney Plus.

MARVEL | Habló el doble de acción

Aaron Toney, quien se desempeñó como el doble de acción de Anthony Mackei en The Falcon and the Winter Soldier, publicó en redes sociales cómo hizo para maniobrar el escudo del Capitán América y cuál es el estilo de pelea que ideó para el personaje.

“Algunos de los primeros conceptos de movimiento con los que estaba jugando en 2019 para cuando revelamos a Falcon como el Capitán América. Espero que todos hayan disfrutado de la serie. Jugando con algunas de mis raíces en wushu [arte marcial chino]. Note la pesadez de mi movimiento. Me esforcé tratando de prepararme para las restricciones del vestuario, así que entrené con botas tácticas semiligeras y un poco de acolchado ligero para poder ver lo que podía lograr”, publicó Toney.

