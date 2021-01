¿Avengers: Endgame no sirvió para nada? La última cinta de los Vengadores inicialmente funcionó para que varios veteranos actores dejaran oficialmente sus papeles y que el liderazgo del equipo pase a manos de otros poderosos héroes. No obstante, Marvel Studios estría planeando que regrese Chris Evans a su papel de Capitán América.

Recordemos que Steve Rogers envejeció y se retiró oficialmente del equipo de los Vengadores luego de regresar todas las gemas del infinito a su lugar de origen. En la última escena de Endgame vimos que le dio a Falcon su escudo.

Según informa el medio Deadline, Chris Evans tiene todo listo para su retorno al MCU. “Según fuentes de Dealine, Chris Evans está limpiando el polvo de su traje de Capitán América mientras espera volver a su papel en el UCM de alguna forma. Todavía es vago si han cerrado el trato pero insiders nos dicen que es la dirección para que Chris Evans regrese como Capitán América.”, se lee en el reporte.

“Las fuentes indican que no se trataría de un regreso de Capitán América sino que se parecería más a lo que hizo Robert Downey Jr. luego de Iron Man 3, en donde apareció en Captain America: Civil War y Spider-Man: Homecoming.”, detalle Deadline.

Marvel Studios todavía no se pronuncia al respecto; no obstante, el actor ya comentó en el pasado que su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel como Capitán América ha terminado.

¿Cómo crees que volvería este actor? Los rumores indican que podría tratarse de flashback al pasado o alguna referencia para llenar un hueco del argumento de The Falcon and the Winter Soldier.

