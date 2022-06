La fase 4 del UCM es una locura. En la serie de “Loki”, se reveló que existen diferentes líneas temporales en donde viven variantes de todos los superhéroes que conocemos. A su vez, “Spider-Man: No Way Home”, se encargó de revelar qué es lo que sucede cuando rompes con la continuidad de los universos.

Cuando colisionan, pueden atravesar diferentes personajes y causar la destrucción de un multiverso. La temática se desarrolla a profundidad en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, en donde combaten contra Wanda Maximoff, quien se ha obsesionado por sus hijos.

Una de las sorpresas de la Tierra 838 fue la aparición de los Illuminati. Se trata de una agrupación de los superhéroes más fuertes del planeta que son consultados cuando hay un suceso que pone a todos en peligro.

Allí se encuentra Captain Carter con su escudo de diseño de la bandera del Reino Unido. Chris Evans se refirió al respecto en una entrevista promocional para la película “Lightyear”.

“Sí es cierto. No, no lo he visto todavía, pero lo escuché. Quiero decir, ella es perfecta para eso. Quiero decir, quién, ella es realmente una de las mejores actrices con las que he trabajado y uno de los seres humanos más encantadores. Así que no podría estar más feliz por ella”, comentó sobre el importante papel que interpreta Hayley Atwell.

