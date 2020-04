Marvel: Chris Evans y la razón del por qué aceptó el papel del ‘Capitán América’.

Chris Evans es uno de los actores más queridos por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Uno de los momentos más tristes para los seguidores del ‘Capitán América’, fue cuando el héroe se despidió del personaje en el final de ‘Avengers: Endgame’, dejando el escudo a Falcon.

El actor estadounidense ha interpretado al Capitán América por más de diez años en el UCM. Sin embargo, no es ningún secreto de que en un inicio, este mismo no quiso aceptar el papel del superhéroe.

Ahora, en una entrevista hecha por la revista Esquire, Lisa Evans, la madre del actor, mencionó como convenció a su hijo para que interprete al personaje en el UCM.

“Su mayor temor era perder su anonimato. Decía, ‘Ahora tengo una carrera donde puedo trabajar en lo que realmente me gusta. Puedo pasear a mi perro. Nadie me molesta. Nadie quiere hablar conmigo. Puedo ir a donde quiera. Y la idea de perder eso me aterroriza’. Yo le dije, ‘Mira, ¿quieres ser actor el resto de tu vida? Si aceptas este papel, tendrás la oportunidad. Nunca tendrás que preocuparte por pagar el alquiler. Si aceptas el papel, tendrás que decidir, no va a afectar a mi vida de forma negativa, la va a reactivar’.”

Cabe resaltar que muchos actores no han aceptado la oferta de interpretar a diferentes superhéroes de Marvel; sin embargo, nadie se imaginaría actualmente a un Capitán América sin Chris Evans en el papel.