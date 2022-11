Para muchos fans será ver reconocer a otro actor como Thor, hijo de Odín, que no sea Chris Hemsworth. Lamentablemente, su carrera en el Universo Cinematográfico de Marvel se acerca a su final y todo parece indicar que la siguiente aparición del dios del trueno será la última.

El mismo actor declaró para el medio Vanity Fair que se acerca el final del personaje. La siguiente cinta del personaje podría ser la última:

“Sí, seguro. Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si alguna vez lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa?”, comentó.

A su vez, comentó que se tomará un tiempo antes de iniciar su siguiente trabajo en Hollywood debido a una advertencia de salud relacionada a la genética predominante de Alzheimer.

“No es un gen predeterminado, pero es un fuerte indicio. “Hace diez años, creo que se consideraba más determinante. No es como si me hubieran entregado mi renuncia. Realmente provocó algo en mí que quería tomarme un tiempo libre. Y desde que terminamos el programa, he estado completando las cosas para las que ya estaba contratado. Ahora, cuando termine esta gira esta semana, me iré a casa”, detalló para el mismo medio.

Thor 5 será muy diferente a “Ragnarok” y “Love and Thunder”

En el más reciente podcast Happy, Sad, Confused, el actor comentó que Thor 5 sí está en sus planes y que será algo totalmente diferente a lo que hemos visto en “Ragnarok” y “Love and Thunder”.

“Quiero decir que miras a Thor uno y dos, eran bastante similares. Ragnarok y Love & Thunder: similares. Creo que solo se trata de reinventarlo. Y he tenido una oportunidad única incluso con Infinity War y Endgamehacer cosas muy drásticas con el personaje; Disfruto eso, me gusta mantener a la gente alerta, me mantiene alerta, me mantiene interesado. Y he dicho esto antes: cuando se vuelve demasiado familiar, creo que existe el riesgo de volverse perezoso. Pienso, como ‘Ah, sé lo que estoy haciendo’, ¿sabes? Así que no sé, de nuevo, ni siquiera sé si estoy invitado de nuevo. Pero si lo fuera, creo que tendría que ser una versión drásticamente diferente: tono, todo. Solo por mi propia cordura [risas]”, declaró el actor.

