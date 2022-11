El Universo Cinematográfico de Marvel todavía cuenta con uno de sus líderes. Tras la salida de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Chris Evans en “Avengers: Endgame”, la productora volcó la responsabilidad de liderar al equipo de Vengadores en Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor.

Lamentablemente, el actor podría dejar su papel del dios del trueno en el siguiente estreno de la productora. Así lo hizo saber en una reciente entrevista con el medio Vanity Fair. Detalló que posiblemente en el siguiente estreno de Marvel, Thor podría morir.

“Sí, seguro. Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si alguna vez lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa?”, comentó.

Chris Hemsworth se tomará alejará de la actuación

Por otro lado, declaró en la misma entrevista que se alejará de las producciones durante un tiempo debido a un tema de salud. Según explica, en sus genes cuenta con dos copias del gen APOE4, el cual lo hace propenso a sufrir Alzheimer.

“No es un gen predeterminado, pero es un fuerte indicio. “Hace diez años, creo que se consideraba más determinante”, comentó el actor. ““No es como si me hubieran entregado mi renuncia. Realmente provocó algo en mí que quería tomarme un tiempo libre. Y desde que terminamos el programa, he estado completando las cosas para las que ya estaba contratado. Ahora, cuando termine esta gira esta semana, me iré a casa”.

“Mire, si esto es un motivador para que las personas se cuiden mejor y también entiendan que hay pasos que puede tomar, entonces fantástico. Mi preocupación era que simplemente no quería manipularlo, dramatizarlo en exceso y convertirlo en una especie de tontería de empatía o lo que sea para entretener”, finalizó.

