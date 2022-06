Christian Bale cree que su personaje en Thor: Love and Thunder, Gorr the God Butcher, comparte algunas similitudes con Batman, el caballero oscuro de DC que el actor interpretó desde 2005 hasta 2012 bajo la dirección de Christopher Nolan.

A pesar de estar en los polos opuestos, Bale cree que hay algunas similitudes entre Batman y Gorr. En una entrevista exclusiva con Screen Rant , el actor analiza cómo tanto su héroe como su villano comparten “conflictos furiosos dentro de ellos”. También explica la “simpatía confusa” por Gorr, comparándola con la complicada identidad de “héroe” de Bruce Wayne.

“Bueno, ambos son personajes, como acabas de decir, en los que hay cierta simpatía confusa por un monstruo como Gorr y ciertamente algo de comprensión. Y del mismo modo, Batman no es un héroe tan absoluto como muchos otros. Hay un impulso para que tome el camino más fácil, dejando que sus emociones más oscuras tomen el control. Ese es el gran y fascinante conflicto dentro del mismo Batman. Los dos tienen estos conflictos furiosos dentro de ellos”, señaló.

La descripción de Bale sobre Batman se refiere a algunas de las acciones más cuestionables que el personaje tomó en el transcurso de la trilogía Dark Knight. Esto incluye negarse a salvar a Ra’s al Ghul de un tren que se descarrila en Batman Begins, hasta su propensión a golpear sin piedad a los criminales de Gotham City.

Sobre Gorr, no tenemos más información hasta el estreno de la película de Marvel en julio. Bale al menos sugiere que la audiencia podrá identificarse con Gorr hasta el punto de comprender su odio por todos los dioses.

El público podrá juzgar por sí mismo el alcance real de las similitudes de Gorr y Batman cuando Thor: Love and Thunder finalmente se estrene el 7 de julio en Perú.

MARVEL | Historia de Gorr

La historia de Gorr the God Butcher empieza con Thor: God of Thunder #1 de 2013. Sucede que Gorr nació en un planeta árido sin nombre donde los terremotos, la falta de agua y los animales salvajes son comunes. A pesar de las circunstancias, el pueblo de Gorr confiaba ciegamente en los dioses. Cuando la madre de Gorr, su pareja y sus hijos murieron, pensó que los dioses no podían existir y eso le costó el exilio. Luego Gorr supo que los dioses existían pero no ayudaban a los necesitados, como sucedió con su familia, juró matarlos a todos.

