A través de Disney Plus, se dio inicio a la fase 4 de los Vengadores. Tras “Avengers: Endgame”, Marvel Studios comenzó a compartir las series de esta fase: “WandaVision”, “Loki” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Esta última producción reveló que Steve Rogers se retiró oficialmente y le dejó el escudo a Sam Wilson (Falcon). Durante la serie vemos que no acepta ser el heredero y deja que le entreguen el escudo a John Walker (US Agent).

Tras varios conflictos personales resueltos, Wilson le quita el escudo y se transforma en el nuevo Capitán América, inclusive se ve que tiene un traje nuevo diseñado en Wakanda. Es el mismo que se ve en los cómics.

Anthony Mackie cierra nuevo acuerdo con Marvel

Según reporta el medio Deadline, el actor Anthony Mackie cerró un acuerdo con Marvel Studios para su primera cinta en solitario. Chris Evans le ha dejado su lugar en el UCM y será la cuarta película de Capitán América.

Kevin Feige y Marvel Studios mantiene todo en secreto hasta el momento. Tampoco se sabe si Sebastian Stan volverá a su papel de Winter Soldier, pero sería coherente luego de que le dieran el guion a Malcolm Spellman, el encargado de la historia de “The Falcon and the Winter Soldier”.

