Marvel: cines culpan a Disney Plus por la taquilla de Black Widow

Black Widow fue una de esas película que la audiencia tanto tiempo esperó que las expectativas se congelaron en el camino. El estreno de la película en solitario de Viuda Negra, caracterizada por Scarlett Johansson, tuvo un excelente estreno simultáneo en cines y Disney Plus. Sin embargo, el entusiasmo cayó con las cifras de la segunda semana.

La película de la Vengadora de Marvel sufrió una caída histórica, convirtiéndose en la peor producción de la Casa de las Ideas durante un segundo fin de semana. Teniendo en cuenta los primeros tres días del estreno, la mitad de los 80 millones de dólares conseguidos durante ese tiempo pertenecen al viernes. Luego hubo una caída considerable del viernes al sábado de un 41%, una cifra preocupante si tenemos en cuenta que ‘Fast & Furious 9’ descendió un 25% en su segundo día en cines.

Cabe precisar que Black Widow tuvo el apoyo de la crítica. La cinta tiene un 81% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, una de las peores marcas del MCU, superando por dos puntos porcentuales a Capitana Marvel.

La Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO) expresa su molestia ante la caída de ventas de Black Widow este fin de semana y culpan directamente a Disney Plus por todos los problemas.

“A pesar de las afirmaciones de que esta estrategia de lanzamiento improvisado en la era de la pandemia fue un éxito para Disney, el modelo de lanzamiento simultáneo demuestra que un estreno cinematográfico exclusivo significa más ingresos para todas las partes interesadas en cada ciclo de la vida de la película. Las muchas preguntas planteadas por el fin de semana de apertura de transmisión limitada de Disney están siendo respondidas rápidamente por el desempeño decepcionante y anómalo de Black Widow [en cines]”, señaló la organización.

“La respuesta más importante es que la liberación simultánea es un artefacto de la era pandémica que debe dejarse con la pandemia en sí. Se puede suponer que el ingreso en Disney Plus es más grande. ¿Qué tanto? ¿Qué tan común es la práctica de compartir la contraseña entre los usuarios de Disney Plus? Combinado con la pérdida de ingresos en cines y los ingresos de PVOD tradicionales perdidos, la respuesta a estas preguntas mostrará que el lanzamiento simultáneo le cuesta dinero a Disney en ingresos por espectador durante la vida de la película. Sin duda, la piratería afectó aún más el desempeño de Black Widow y afectará su desempeño futuro en los mercados internacionales donde aún no se ha estrenado. Las copias digitales estuvieron disponibles a los pocos minutos de su lanzamiento en Disney Plus. Black Widow fue la película con más torrentes de la semana que terminó el 12 de julio”, agregaron.

Black Widow recaudó 264 millones de dólares, de los cuales la mitad pertenecen a lo recaudado en territorio norteamericano.

BLACK WIDOW | Cifras en Rotten Tomatoes

Black Widow tiene una calificación de “Fresh” en Rotten Tomatoes, siendo la 24va película consecutiva del UCM en tener este sello de garantía. Está claro que la MCU sabe cómo llegar a lo grande con los críticos, incluso con las películas clasificadas como “la peor” por la comunidad.

El “Tomatómetro” de Rotten Tomatoes es el resultado de cada revisión crítica enviada a la plataforma, convirtiendo cada revisión positiva (sin importar cuán positiva sea) en 100 (“Fresca”) y cada crítica negativa (no importa cuán negativo sea) en un 0 (“Rotten”). A esto se suma un promedio real de cada reseña enviada, así como un desglose entre las puntuaciones de todos los críticos y los “Top Critics”.

