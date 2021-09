Marvel: cómo hace Ultron Vision para viajar en el multiverso en What If...?

Hay cosas que no se explican en What If...?, la serie de antología de Marvel Studios. El nuevo Ultron acaba de convertirse en el primer villano del UCM en viajar sin esfuerzo a través del multiverso. ¿Cómo esto tiene sentido si las Gemas del Infinito no son más que pisapapeles en el tránsito a líneas alternativas, tal como hemos visto en las oficinas de la AVT en Loki?

El episodio 8 exploró un escenario en el que los Vengadores no pudieron evitar que Ultron lograra su objetivo y tomara el control del cuerpo de Vision. En la línea de tiempo principal de MCU, Vision estaba destinado a ser un arma de Ultron, pero los Vengadores impidieron que esto sucediera y lo transformaron en un héroe al cargarlo con la IA JARVIS de Tony Stark.

Poco después de descubrir la existencia de Uatu, Ultron irrumpió en la dimensión privada del Vigilante y luego atravesó un número incalculable de universos alternativos durante su lucha. Es probable que esto se pueda atribuir a la Piedra Espacial, que permite al usuario viajar a cualquier lugar del universo que desee.

Podría ser que la energía proporcionada por la Piedra de la Realidad o la Piedra de Poder (o posiblemente todas) le dio a Ultron los medios para romper los límites de su propia línea de tiempo, lo que presumiblemente está un poco más allá de lo que la Piedra Espacial puede hacer por su cuenta.

MARVEL | Mejores escenas del episodio 8

Lo que esto significa es que cuando uno tiene las seis Infinity Stones, no es solo un universo el que está en peligro. Un personaje que puede unir a los seis es esencialmente una amenaza para todo el multiverso, ya que pueden saltar de una línea de tiempo a otra con muy poco esfuerzo. Además, pueden ver e ingresar dimensiones que deberían estar fuera de sus límites, lo que quedó claro en la escena en la que Ultron invadió el dominio oculto del Vigilante.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.