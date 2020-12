La gran sorpresa de Marvel Studios en el último gran anuncio de cierre de año fue el anuncio del retorno de los 4 Fantásticos. Los héroes liderados por Reed Richards conectarán sus historias con los Vengadores.

El camino para la llegada se preparará con ostras producciones como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Spider-Man 3, Eternals, Black Panther 2, Capitana Marvel 2 y finalmente llegarán los 4 Fantásticos (cronológicamente hablando).

Cabe resaltar que la gran mayoría de películas y series se estrenarán en el 2022 debido a que Marvel tuvo que mover el calendario de estrenos del 2020 al siguiente año por la pandemia.

¿Cómo se introducirá al equipo de los 4 Fantásticos al UCM?

Una reciente teoría indica que la película “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” será la encargada de poner los primeros ladrillos para los 4 Fantásticos. ¿Cómo es esto posible? Pues gracias al micromundo cuántico.

Ya parece descabellado pensar que una explosión en el espacio le de poderes a un personaje del UCM. Quizás una gema del infinito tenga este efecto pero están destruidas.

Pues sería Kang El Conquistador quien sería el villano de los Cuatro Fantásticos ya que este personaje puede atravesar el espacio tiempo con su tecnología en los cómics. El equipo de Reed Richards podría obtener sus poderes en el universo cuántico.

Por otro lado, algunos fans creen que se realizará un cambio generacional con respecto a este equipo. Recordemos que no contamos con la versión original de Ant-Man, así que uno de los 4 Fantásticos sería el poderoso Franklin Richards, uno de los personajes más fuertes de los cómics de Marvel. Solo haría falta introducir a los otros tres integrantes.